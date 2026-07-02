Визовые центры Черногории открылись в восьми городах России

Визовые центры Черногории начали работать в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Компания VFS Global начала принимать документы 2 июня 2026 года. При этом российским туристам для коротких поездок виза по-прежнему не потребуется.

В центрах принимают заявления на основные категории черногорских виз. Среди них: транзитная, краткосрочная для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные разрешения. Основной поток заявителей пришелся на граждан Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Консульский сбор за краткосрочную и долгосрочную визу составил 35 евро (около 3,2 тысячи рублей).

Россияне и белорусы могут свободно въезжать в Черногорию на срок до 30 дней. Для поездки до 90 суток им придется заранее оформить многократную визу.

Ранее в АТОР сообщили о значительном сокращении выдачи россиянам многократных шенгенских виз.