АТОР заявила о сокращении выдачи многократных шенгенских виз россиянам на 90%

«В январе-марте этого года в сравнении с первым кварталом 2025 года участники туристического рынка оценивают снижение количества выданных мультивиз не менее чем в 90%», — отметили в организации.

Несмотря на это, спрос на оформление въезда в страны ЕС активно растет.

По данным туроператора PAC Group, с начала этого года количество запросов на французскую и испанскую визы выросло в два раза по сравнению с первым кварталом 2025 года. На итальянскую спрос оказался еще выше — он увеличился на 30-40%.

Туроператор Space Travel подсчитал, что общий прирост заявок на визы в страны Европы составил 20-25%. В большинстве случаев туристам выдают однократные визы.

Ранее эксперт Елизавета Тимошенко рассказала о растущей популярности поездок в Черногорию, а также в Боснию и Герцеговину. Интерес россиян к путешествиям в Сербию остался прежним.