Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ направлений по бронированиям на зимний период. Об этом сообщила управляющий директор группы компаний «Островок», руководитель комитета РСТ по цифровизации Дарья Кочеткова в пресс-центре НСН .

«Если посмотреть на топ бронирований на зимний период — это Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в лидерах Калининград, Сочи, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Мурманск и Ярославль», — сказала Кочеткова.

По ее словам, средняя стоимость ночи варьируется от 7 тыс. до 16 тыс. рублей. В этом году Москва победила, хотя есть гонка двух столиц.

Самыми бюджетными направлениями стали Калининград — 5700 рублей за ночь, Санкт-Петербург — 6300, Сочи — 6900, Казань — 7500 и Москва — 7600 рублей. Самыми дорогими оказались Архыз, Красная Поляна и Шерегеш — до 16 300 рублей за ночь.