Ученые выяснили, почему не все птицы вымерли вместе с динозаврами

В журнале Current Biology опубликовали исследование, проливающее свет на то, почему 66 миллионов лет назад не все птицы погибли вместе с динозаврами. Особое внимание в работе уделили строению перьев, которое помогло некоторым видам пережить катастрофические условия, сообщил сайт RTVI .

Перо, обнаруженное в окаменевших экскрементах динозавра в штате Монтана в 2016 году, стало ключевым объектом изучения. Помимо пера, в копролите нашли рыбью чешую и кости птицы, относящейся к вымершим гесперорнисообразным. Эти птицы обитали 85–65 миллионов лет назад и были приспособлены к жизни в воде.

Автор исследования Цзинмай О’Коннор обратила внимание на различия в оперении разных групп птиц мелового периода. Найденные перья у гесперорнисообразных оказались промежуточными между перьями энанциорнитинов и современных птиц.

«Некоторые из перьев этих ныряющих птиц похожи на современные, водоотталкивающие, однако на теле у них были еще меньшие, пушистые и примитивные перья, которые мы ассоциируем с динозаврами и энанциорнитинами», — пояснила ученая.

По мнению исследователя, примитивные перья на теле гесперорнисообразных могли быть недостаточно эффективны для защиты от холода, что и привело к вымиранию этих птиц вместе с энанциорнитинами.