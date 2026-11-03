PNAS: ученые нашли следы крови в костях динозавра возрастом 115 млн лет

В окаменевших костях динозавра, жившего около 115 млн лет назад на территории современной Бразилии, обнаружили минерализованные структуры, похожие на красные кровяные клетки, и химические следы гема — компонента гемоглобина. Об этом сообщили в материале «Известий», посвященном исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Останки аратазавра (Aratasaurus museunacionali) нашли в 2008 году в гипсовом карьере на северо-востоке Бразилии. Ученые изучили тонкие срезы костей задней конечности и обнаружили внутри каналов, по которым при жизни проходили кровеносные сосуды, многочисленные микроскопические образования эллипсоидной формы. По размерам, расположению и внешнему виду они напоминали красные кровяные клетки, а химический анализ выявил гем, пишут «Известия».

Авторы работы считают, что сочетание микроскопических структур, их расположения в костных каналах и химических следов гема дает наиболее убедительные на сегодняшний день свидетельства сохранения компонентов крови в окаменелости динозавра. Целого гемоглобина или неповрежденных клеток найти не удалось — речь идет о минерализованных структурах и химических остатках.