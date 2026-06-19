В АТОР объяснили новые правила въезда во Вьетнам для всех иностранцев

Перед въездом во Вьетнам теперь необходимо оформить электронную карту прибытия

С 22 июня во Вьетнаме меняются правила въезда для туристов: теперь им потребуется оформлять электронные карты прибытия. Об этом предупредили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Оформление документа обязательно для каждого пассажира, прибывающего в международные аэропорты азиатского государства. Заполнить анкету можно на сайте миграционной службы страны не раньше, чем за 72 часа до пересечения границы. Полученный QR-код нужно показать на погранконтроле.

«Анкета доступна на русском языке, в ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме», — заявили в АТОР.

Требование касается всех иностранцев, включая россиян с безвизовым въездом до 45 дней и владельцев электронных виз. Исключения — транзит без пересечения границы и дипломаты со служебными паспортами.

Ранее в АТОР озвучили минимальные цены на летний пакет «все включено» в Анапе. Стоимость туров начинается с 44 тысяч рублей без учета проезда.