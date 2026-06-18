В АТОР озвучили минимальные цены на летний тур в Анапу по системе «все включено»

Стоимость пакета «все включено» в Анапе на неделю начинается от 44 тысяч рублей на двух гостей, транспортные расходы в сумму не включены. Описание предложений представили на сайте Ассоциации туроператоров России.

На эту сумму можно купить тур на внутреннее направление с размещением в гостинице уровня «две звезды». Проживание в трехзвездочных отелях обойдется дороже — от 47 до 100 тысяч рублей. Минимальный бюджет за номер по системе «все включено» в четырехзвездочном отеле в Анапе стартует от 78 тысяч, в пятизвездочном — доходит до 172.

Для туристов, считающих стандартную систему «все включено» недостаточной, предложили расширенный вариант — «ультра все включено». Это отдых в четырехзвездочном отеле, стоимость которого начинается от 103 тысяч рублей, в отеле «пять звезд» — от 200 тысяч.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах отметила повышение спроса на летний отдых в Анапе. В первую очередь туристы интересуются отелями с развитой инфраструктурой.