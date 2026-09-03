Петербурженка за 92 дня доехала на велосипеде до Китая

Жительница Санкт-Петербурга Мария Ос за 92 дня в одиночку добралась на велосипеде до границы Китая. Она выехала из города 1 июня, а 31 августа пересекла границу и продолжила путь к Шанхаю.

За это время путешественница преодолела около восьми тысяч километров. Маршрут прошел через Вологду, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Урал, Сибирь и Бурятию, после чего Мария пересекла Монголию и проехала через пустыню Гоби. В отдельные дни она проводила на велосипеде до 14 часов.

На 11-й день путешествия женщина попала в аварию во Владимирской области, сломала руку и временно потеряла память. Спустя 12 дней она вернулась в дорогу и продолжила поездку, несмотря на сохранявшуюся боль.

На границе Монголии и Китая путешественнице пришлось воспользоваться автомобилем, пересекать этот участок пешком или на велосипеде нельзя. После въезда в Китай она намерена продолжить маршрут до Шанхая.

На велосипед, экипировку и поездку Мария заранее накопила средства. По ее подсчетам, транспорт и снаряжение обошлись примерно в 130 тысяч рублей, а на питание в дороге она тратит около 1,5 тысячи рублей в день. Экономить помогают подписчики, которые предоставляют ей ночлег, еду и помогают с ремонтом велосипеда.