Изменения правил въезда в Египет для российских туристов прокомментировали в Российском союзе туристов. По словам руководителя визового агентства Visantium Егор Кайля, QR-код используют для предъявления цифровой визы.

Турист получает код после заполнения данных и оплаты, а сотрудник паспортного контроля сканирует его во время проверки загранпаспорта. Получить код можно через сайт или приложение.

«Смысл перехода в том, чтобы автоматизировать оформление и проверку виз, сократить число ручных операций. Это может ускорить обслуживание пассажиров. При этом возможность оформить визу по прилете сохраняется: турист может воспользоваться терминалом самообслуживания в аэропорту», — поделился Кайль.

Как сообщил Shot, с 1 июля 2027 года привычные бумажные наклейки в загранпаспортах хотят заменить цифровыми QR-кодами.

Ранее стало известно, что Египет стал одним из топовых направлений по спросу на новогодние поездки и зимние каникулы за рубежом.