Интерес жителей России к новогоднему отдыху снизился на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом радио Sputnik сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, спад спроса вызван удорожанием поездок в среднем на 10-15% и сложностями с логистикой. Повысились тарифы на авиационные и железнодорожные перевозки, а также поднялись цены в большинстве гостиниц.

Эксперт отметил, что среди внутренних направлений лидируют Москва с Подмосковьем, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край. В поездках по ближнему зарубежью главным маршрутом остается Белоруссия, а среди дальних стран — Египет.