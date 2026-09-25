Психиатр Шестаков объяснил, что зависимость от онлайн-шопинга формируется на фоне попыток заглушить негативные эмоции

Зависимость от интернет-покупок формируется из-за биохимических процессов в мозге и попыток заглушить неприятные эмоции. Об этом заявил психиатр и психотерапевт Антон Шестаков, передает «АБН24» со ссылкой на UfaTime.

По словам эксперта, человек получает дофаминовый всплеск не от самого приобретения, а в процессе предвкушения — пик активности нейронов наступает за мгновение до оплаты заказа. Подобным образом потребители нередко пытаются справиться с тревогой, скукой или переутомлением, что лишь временно маскирует проблему.

При этом врач отметил, что онлайн-шопинг остается безопасным при трех условиях: заранее планировать покупки без влияния рекламы, фиксировать бюджет и обязательно использовать купленные вещи.