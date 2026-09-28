Почти половина представителей поколения зумеров покупает ювелирные украшения самостоятельно

Почти половина представителей поколения зумеров (49,5%) покупает ювелирные украшения самостоятельно, тогда как в подарок их получают лишь 23%. Это следует из исследования ювелирной сети Sunlight, в котором приняли участие более 1200 респондентов старше 18 лет по всей стране. Результаты оказались в распоряжении Life.ru .

Почти 64% молодых людей считают нормой, когда женщина сама покупает себе украшения, и 55% из них балуют себя покупками несколько раз в год. Для сравнения, среди бумеров и поколения X около трети респондентов вообще никогда не приобретают ювелирные изделия лично для себя, а почти половина по-прежнему чаще получает их в дар.

Лидером среди покупок «для себя» стали браслеты (21%), за ними следуют подвески (17%) и кольца (16,7%). Главным поводом для шопинга остается день рождения (13,6%), однако классические поводы вытесняются спонтанными желаниями: 13,4% идут в магазин обновить образ, 12% покупают без повода, а 11% — из-за красоты изделия. При этом зумеры редко воспринимают такие траты как награду за достижения (51%), тогда как бумеры чаще других (21,5%) покупают украшения осознанно, чтобы вознаградить себя за успехи или поддержать после сложного периода.