Россияне стали чаще ездить в Китай

Погранслужба ФСБ: россияне в 2024 году чаще ездили в Китай и Таиланд

Россияне в 2024 году стали чаще выезжать за рубеж с деловыми, частными и туристическими целями. Погранслужба ФСБ зафиксировала резкий рост интереса к Китаю, Таиланду и Азербайджану, сообщил РБК .

С января по сентябрь россияне выехали за рубеж 22,4 миллиона раз. Это на 7% больше прошлогодних данных, когда пограничники насчитали 21 миллион поездок. Не все отправлялись на отдых, в статистику ФСБ вошли также деловые и частные поездки.

Самыми популярными направлениями стали Турция, Абхазия и Казахстан. Количество выездов в последнюю сократилось на 6,5%, а в первые две — увеличилось на 11% и 1,2%. В топ-10 вошли также Китай, ОАЭ, Грузия, Египет, Таиланд, Армения и Азербайджан.

В Китай россияне ездили на 121,4% чаще, чем год назад, в Таиланд — на 29,6%, в Азербайджан — на 27,4%. Поездки в Армению сократились на 14,4%.

Российские туристы застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки судна и просроченных виз. На время ремонта организаторы тура сделали бесплатными алкоголь и интернет.