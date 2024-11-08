«Я ехала не за едой и бассейном». У туристов, застрявших в Японии, нарушились все планы

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с сотнями россиян на борту удалось починить. Он вышел из порта Иокогама и направился в Китай. Однако многие российские туристы жалуются на сгоревшие билеты, некоторые пытаются поменять время вылета. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок.

«Если бы вчера выпустили на целый день в Токио, вот было бы счастье, а так продержали, теперь и наши три дня в Шанхае пропали», — заявила она.

Женщина должна была эти дни погулять по крупнейшему городу Китая, однако вместо этого ей придется отправляться сразу в аэропорт и лететь домой. Она очень расстроилась, поскольку ждала круиза не меньше девяти месяцев, платя за него частями.

«По сути, хотели именно Китай-Японию, а получили только один лайнер. Он, конечно, восхитителен, но я ехала не за едой и бассейном», — пожаловалась собеседница 360.ru.

Из-за поломки многие путешественники опоздали на обратные самолеты, а стоимость билетов доходила до 100 тысяч рублей. Такие деньги есть не у всех. Пока судно стояло в Иокогаме на ремонте, алкоголь и интернет на борту сделали бесплатными.