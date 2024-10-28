Стала известна лучшая страна для любителей экстрима

Бразилию назвали лучшей страной для тех, кто предпочитает приключенческий туризм. Об этом сообщил сайт US News & World Report .

Аналитики издания провели голосование, в котором участвовали около 17 тысяч человек, проживающих в 89 государствах мира. В итоге, первое место в рейтинге лучших стран для приключенческого туризма заняла Бразилия.

Респонденты отметили, что в Бразилии существует много разных направлений для активного отдыха. Речь идет о скалолазании, рафтинге, кайтсерфинге и прыжках с парашютом.

Второе и третье места заняли в топе Италия и Греция. За ними расположились Испания, Таиланд, Новая Зеландия, Португалия и другие страны.

Ранее стало известно, что власти Финляндии решили вложить в развитие туризма на границе с РФ три миллиона евро. За последние несколько лет предпринимательская активность в стране пришла в упадок из-за отсутствия туристов из России.