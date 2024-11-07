Япония не выпустила россиян со сломанного лайнера из-за окончания срока виз

Находящиеся на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas, вставшего на ремонт в японском порту Иокогама, направили более 50 обращений в консульский отдел посольства России в Японии с просьбой помочь выбраться с судна, чтобы улететь из Токио в Россию через Шанхай. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

В посольстве уточнили, что россияне решили не дожидаться завершения ремонта лайнера и попросили дипломатов оказать содействие в получении разрешения от японских властей для въезда в страну.

«По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истек срок действия японских транзитных виз», — пояснили в пресс-службе.

В дипмиссии добавили, что сейчас оказывают россиянам необходимую помощь. Посольство связалось с Иммиграционной службой Японии, которая пообещала пропустить россиян с истекшими визами в страну, после обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.

Один из находящихся на борту пассажиров круизного лайнера Spectrum of the Seas в комментарии 360.ru заявил, что сотрудники компании предоставили всем пассажирам бесплатный интернет, который ранее стоил 300 долларов, а после выдали скидку на безлимитный алкоголь.

Он добавил, что самолет из Шанхая в Москву улетает утром в пятницу 8 ноября, но чтобы на него успеть сначала нужно добраться до аэропорта в Токио. Но власти Японии пока никого с судна не выпустили.