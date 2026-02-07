Россиян предупредили о проблемах, с которыми они могут столкнуться в Турции

Основные проблемы российских туристов в Турции — это аварии, мошенничество и вопросы со страховкой. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в преддверии Дня дипломата.

«В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем при планировании поездки иметь при себе страховые полисы, соблюдать законы и обычаи страны пребывания, в случае инцидентов незамедлительно обращаться в РЗУ, где вам обязательно помогут», — заявил дипломат.

В последнее время продажи организованных туров за границу выросли благодаря укреплению рубля. Больше всего от ситуации выиграли популярные направления — Турция, ОАЭ и Таиланд.

Как показал анализ сервиса онлайн-бронирования «Островок», спрос на зарубежные поездки на 8 Марта заметно вырос. Число бронирований увеличилось на 80% по сравнению с прошлым годом. При этом россиян предупредили о массовой блокировке оплаты туров через СБП: банки массово блокируют «подозрительные» платежи.