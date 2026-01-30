Объемы туров за рубеж выросли благодаря укреплению рубля

Продажи организованных туров за границу выросли благодаря укреплению рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Туристы, понимая, что курс очень выгоден и такая ситуация долго не продлится, стараются сделать бронирование сейчас и зафиксировать выгодную цену в рублях», — рассказал член правления союза Артур Мурадян.

Сейчас туры в среднем на 10-20% дешевле, чем в прошлом году. Этим и пользуются отдыхающие. Больше всего от ситуации выиграли популярные направления — Турция, ОАЭ, Таиланд и другие. При этом многие все равно отказываются от отдыха за рубежом из-за общего снижения покупательной способности.

В конце прошлого года российские туристы заметили, что в некоторых отелях начали принимать оплату картой «Мир».