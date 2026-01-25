На 8 Марта россияне совершили на треть больше бронирований по России, чем год назад

«Островок»: бронирование отелей по России в марте выросло на 31%

Предстоящие длинные выходные в марте вызвали всплеск интереса к аренде жилья в России. Количество бронирований апартаментов и отелей выросло на 31% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА «Новости» в сервисе онлайн-бронирования «Островок».

Международный женский день в этом году приходится на воскресенье, и россияне будут отдыхать три дня — с 7 по 9 марта.

«По данным „Островка“, на 8 марта 2026 года россияне совершили почти на треть больше бронирований по России, чем год назад (плюс 31%). Рост связан с более продолжительным периодом праздничных дней: в этом году выходные будут длиться три дня подряд», — отметили в компании.

В топ-10 самых популярных направлений для праздничных поездок вошли Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Тула и Мурманск.

По данным «Островка», средняя стоимость бронирования ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные дни с 6 по 9 марта составит 6,7 тысячи рублей.

Спрос на зарубежные направления значительно возрос: число бронирований выросло на 80% по сравнению с прошлым годом. В первую десятку стран, куда россияне планируют поехать на праздники, входят Белоруссия, Таиланд, ОАЭ, Турция, Италия, Китай, Узбекистан, Армения, Грузия, Казахстан и Вьетнам.

За границей на праздники средняя стоимость проживания в сутки — 9,4 тысячи рублей, что на 11% ниже, чем в 2025 году.

Ранее россияне столкнулись с проблемой оплаты зарубежных туров через систему быстрых платежей. Как объяснили в АТОР, банки массово блокируют «подозрительные» платежи: под удар попали и турагенты, принимающие оплату на личные карты. Проблема начала обостряться еще в 2025 году.