Россиян предупредили о массовой блокировке оплаты туров через СБП

Россияне столкнулись с проблемой оплаты зарубежных туров через систему быстрых платежей. Переводы были заблокированы. Ассоциация туроператоров России сообщила, что причина в новых правилах ЦБ.

«С 1 января в России ужесточился контроль за переводами между физлицами. Банки массово блокируют „подозрительные“ платежи: под удар попали и турагенты, принимающие оплату на личные карты», — указано на сайте АТОР.

Туристы, переводящие крупные суммы на карту частного агента или перебрасывающие деньги между своими счетами перед покупкой путевки, также могут попасть под подозрение. Особое внимание со стороны банков уделяется пенсионерам.

Турагенты отмечают, что проблема начала обостряться еще в 2025 году.

«Банки уже в прошлом году часто приостанавливали платежи даже на небольшие суммы», — поделился опытом один из турагентов.

В опросе телеграм-канала АТОР турагенты и туристы рассказали о своих проблемах с оплатой через СБП. Чаще всего они сталкивались с трудностями при использовании QR-кода или номера телефона.

Анализ ответов показал, что инициаторами блокировок теперь становятся почти все крупные банки. Суммы ограничиваемых переводов различаются — от 20-50 тысяч до 300 тысяч и более рублей.

«Я туристам выставляла ссылки по СБП на суммы около 100 тысяч рублей. Два раза блокировали им карту со словами, что мы (агентство) в качестве получателя платежа „похожи на мошенников“. Не очень приятная ситуация. Учитывая, что пока идет разбирательство с банком, цена на тур могла подняться», — рассказала турагент Алина.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что за первые три недели 2026 года банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц. Однако ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт, сказав, что с 1 по 19 января получил в два раза меньше обращений по этой части, чем обычно. Экономист Юлия Кузнецова рассказала, как действовать при блокировке счета в банке.