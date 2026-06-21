Россиян не затронуло пятикратное удорожание виз в Японию

АТОР: визы в Японию резко подорожали, но не для россиян

Пятикратное удорожание въездных виз в Японию не затронуло россиян. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале .

Для граждан РФ порядок выдачи документов остался неизменным.

«Главное, о чем стоит знать россиянам: визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается», — отметила пресс-служба.

Японская национальная организация по туризму (JNTO) сообщила о росте турпотока из между странами. В мае 2025 года в Японию приехали 24,6 тысячи россиян, что на 28,4% превысило показатель за тот же месяц прошлого года.

Ранее правительство страны решило впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы для иностранцев.