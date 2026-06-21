Россиян не затронуло пятикратное удорожание виз в Японию
АТОР: визы в Японию резко подорожали, но не для россиян
Пятикратное удорожание въездных виз в Японию не затронуло россиян. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.
Для граждан РФ порядок выдачи документов остался неизменным.
«Главное, о чем стоит знать россиянам: визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается», — отметила пресс-служба.
Японская национальная организация по туризму (JNTO) сообщила о росте турпотока из между странами. В мае 2025 года в Японию приехали 24,6 тысячи россиян, что на 28,4% превысило показатель за тот же месяц прошлого года.
Ранее правительство страны решило впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы для иностранцев.