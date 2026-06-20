Япония в пять раз подняла стоимость виз для иностранцев

Власти Японии решили в пять раз повысить стоимость краткосрочных однократных виз для иностранцев — с трех до 15 тысяч иен. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Новые тарифы начнут действовать с июля. Однократная виза обойдется иностранцам примерно в 90 долларов (около 6600 рублей). По данным агентства, стоимость такого документа пересмотрели впервые с 1978 года.

Многократные визы, которые позволяли въезжать в Японию несколько раз в течение установленного периода, тоже подорожали в пять раз. Их цена выросла с шести тысяч до 30 тысяч иен, или примерно до 13700 рублей.

Ранее Россию с официальным визитом посетили делегации Министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии. Представители стран провели встречи на правительственном уровне.