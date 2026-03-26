Путешественников предупредили о риске заразиться лихорадкой денге в 16 странах

NYP: заразиться лихорадкой денге можно на Кубе, Мальдивах и во Вьетнаме

Опасная лихорадка денге активно распространяется в 16 странах, популярных для туристического отдыха. Об этом написал New York Post .

Всплеск заболеваемости обнаружили среди туристов, возвращающихся из Афганистана, Колумбии, Пакистана и Вьетнама. Лихорадку денге также фиксировали у туристов, прилетевших с Кубы, Мальдив, из Боливии, Новой Каледонии, Бангладеш, Островов Кука, Гайаны, Мавритании, Самоа, Судана и Восточного Тимора.

Инкубационный период длится около двух недель. Первые симптомы болезни — головная боль и боль в глазах, мышцах и суставах, тошнота и рвота. В тяжелых случаях могут возникать кровотечение, сильное снижение артериального давления. Возможен даже летальный исход.

В 2025 году заболевание дважды регистрировали в Московской области. Оба туриста вернулись со Шри-Ланки. Лихорадку денге в основном переносят комары.

Ранее ею заразилась экс-обозреватель светской хроники из Санкт-Петербурга Наталья Дормидошина. Жена миллиардера Юрия Дормидошина заболела на Бали. Ее доставили в госпиталь в тяжелом состоянии.