Российская светская львица слегла на Бали с лихорадкой денге

Бывший обозреватель светской хроники из Санкт-Петербурга Наталья Дормидошина заразилась лихорадкой денге на Бали. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Женщину доставили в интернациональный госпиталь, она находится в очень тяжелом состоянии. Дормидошиной требуется экстренное переливание крови.

У россиянки зафиксировали понижение количества тромбоцитов — клеток, необходимых для свертывания крови. Показатель Дормидошиной составляет всего 14 тысяч на один микролитр при норме 150-400 тысяч клеток на один микролитр.

Наталья — жена обозревателя моды, 81-летнего Юрия Дормидошина. Также она участвовала в реалити-шоу «Туристы», где оценивала поездки с точки зрения снобов.

Ранее россиянин чуть на погиб в больнице на Бали из-за ошибки врачей. Его 10 дней лечили только обезболивающими препаратами, хоть легкое было полностью залито гноем.