Инфекционист Мескина предупредила, что комары переносят желтую лихорадку, малярию и некоторые виды денге

Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила, что комары могут быть переносчиками нескольких опасных инфекций. В беседе с «Вечерней Москвой» она уточнила: «Это желтая лихорадка, малярия, некоторые виды энцефалитов и денге».

Специалист также отметила, что укусы малярийных комаров могут вызывать аллергические реакции, зуд и общее ухудшение самочувствия, написал RT.

Мескина подчеркнула, что в России малярийные виды комаров встречаются крайне редко, поэтому прививка от малярии не требуется. Однако вакцинация от клещевого энцефалита доступна для профилактики этого заболевания.