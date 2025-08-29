Второй случай лихорадки денге выявили в Подмосковье
Mash: второго туриста из Балашихи госпитализировали с симптомами денге
В Московской области госпитализировали второго туриста с подозрением на лихорадку денге после возвращения со Шри-Ланки 26 августа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Мужчина пожаловался на ломоту в суставах, высокую температуру и озноб. Его состояние оценили как средней тяжести.
Пациент отдыхал вместе с другим мужчиной, о госпитализации которого с похожими симптомами стало известно днем ранее. Оба жителя Балашихи почувствовали недомогание сразу после возвращения в Россию.
Управление Роспотребнадзора по Московской области держит ситуацию под контролем. В ведомстве подчеркивали, что рисков распространения инфекции нет. Лихорадка денге передается не от человека к человеку, а только через укусы комаров.
Выезжающим в эндемичные по лихорадке денге страны туристам посоветовали соблюдать меры профилактики и избегать укусов комаров.
Ранее в России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья.