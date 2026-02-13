Отдыхающие на Кубе россияне пожаловались на хаос и молчание туроператора

Российские туристы на Кубе заявили о хаотичных переносах вылетов и отсутствии информации от туроператора Pegas Touristik. Один из отдыхающих рассказал 360.ru, как компания в одностороннем порядке изменила дату обратного рейса, оставив семью без связи и ответов.

Семейная пара планировала вылететь в Россию 14 февраля, но утром 12-го числа обнаружила в приложении Level Travel уведомление о переносе рейса на этот день. Ни звонков, ни сообщений от туроператора или местного агента не поступило.

На ресепшене информации о трансфере не было, связаться с турагентом россияне, по их словам, не смогли. В Pegas Touristik по электронной почте заявили, что работают только с прямыми клиентами, и посоветовали обращаться в Level Travel. Там, в свою очередь, отослали обратно к туроператору.

Спустя час местный агент объявила трансфер на 14:30, позже — на 15:00, но не смогла объяснить причину переноса. Автобус приехал только в 15:30, однако туристов не оказалось в списках. В аэропорту выяснилось, что рейс перенесли еще дважды. Из-за этого семья не смогла приобрести железнодорожные билеты до дома: из-за выходных все подходящие раскупили.

Ситуацию омрачило еще и то, что в этот день супруги отмечали годовщину свадьбы. Хаос и равнодушие туроператора испортили им праздник.

«Отпуск испорчен! Информации никакой нет. Будет ли возврат — неизвестно», — поделился турист.

Другая отдыхающая рассказала, что на Кубе спокойно, жарко, все есть, но рейс также перенесли на день раньше. В Pegas Touristik ситуацию пока не комментировали.