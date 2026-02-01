13 февраля 2026 00:09 Куда полететь вместо Кубы? Топ-5 альтернатив для пляжного отдыха Турэксперт Ансталь: вместо Кубы стоит рассмотреть курорты Юго-Восточной Азии 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Российские туристы полюбили Кубу за круглогодичное тепло, красивые пляжи, прямые рейсы из Москвы и безвизовый режим. Однако сейчас, когда на острове начался топливный и энергетический кризис, лететь туда — не лучшая идея. Куда еще можно отправиться отдыхать?

В первую очередь стоит рассматривать курорты Юго-Восточной Азии, заявила 360.ru руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь. Они расположены ближе к России, чем Куба, а климат там похожий, высокий сезон начинается примерно в то же время. Еще варианты — Мальдивы и Арабские Эмираты. Летом в Эмиратах слишком жарко, зато в другие времена года — в самый раз.

Таиланд

Это направление сейчас популярно у россиян. Особенно туристы любят Пхукет.

Во многие города Таиланда есть прямые рейсы, действует безвизовый режим. Без визы в стране можно находиться до 60 дней.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Таиланд отличается богатой культурой, приятным климатом, вкусной местной кухней. Тайские курорты идеальны для поездок с детьми — чем младше ребенок, тем получится дешевле.

В Таиланде можно часто услышать русскую речь. В Таиланд приезжаешь как в Краснодарский край — одни русские. Тайцы уже привыкли к нам, они спокойно с нами коммуницируют, поэтому можно не переживать, что вас там не поймут. Наталия Ансталь Руководитель агентства Go Travel

Семья (двое взрослых и ребенок) могут отдохнуть минимум за 280–300 тысяч рублей. Если нет особых требований к отелю, то можно найти варианты и за 260 тысяч.

Вьетнам

Чаще всего российские туристы выбирают Нячанг, остров Фукуок, иногда Фантьет. Сейчас актуально каждое из этих направлений. По атмосфере к Кубе ближе всего Фукуок — туда стоит ехать за пляжным отдыхом. Фантьет — тоже про спокойствие, релакс и серфинг. А если хотите чаще двигаться и гулять, то выбирайте Нячанг.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Во Вьетнаме прекрасные пляжи и море, вкусная кухня, доброжелательные к иностранцам местные жители. Есть прямые рейсы, при желании можно полететь чартерами. Россияне могут въезжать без визы на срок до 45 дней. Важно, чтобы загранпаспорт действовал в течение минимум полугода с даты выезда.

По словам Ансталь, отдых во Вьетнаме обходится дешевле, чем в Таиланде: Таиланд — уже трендовое направление, а Вьетнам пока только набирает популярность. Поездка на две недели в высокий сезон — с декабря по апрель — обойдется примерно в 130 тысяч рублей с человека, а в другое время можно уложиться даже в 100 тысяч. Стоит учитывать, что Фантьет и Фукуок чуть дороже — там отели более элитные.

Шри-Ланка

Отдых в этой южноазиатской стране особенно понравится ценителям уникальной природы и любителям океана. Отличные чистые пляжи, чайные плантации, много объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — в общем, есть где отдохнуть и что посмотреть.

Фото: РИА «Новости»

Ансталь посоветовала посетить местную достопримечательность — девятиарочный железнодорожный мост в Элле, построенный из кирпича и камня. При проездке на срок до 30 дней виза россиянам не понадобится, но надо заранее получить электронное разрешение на въезд. Загранпаспорт должен действовать не менее шести месяцев с момента въезда.

Отдых обойдется плюс-минус в такую же сумму, как в других странах Юго-Восточной Азии — впрочем, многое зависит от отеля и курорта.

Арабские Эмираты

Россия в хороших отношениях с ОАЭ, никакие санкции на туристов не распространяются. Где-то даже принимают российские банковские карты по UnionPay.

Фото: РИА «Новости»

Прямые рейсы в Арабские Эмираты есть из многих российских городов. Страна славится шикарными отелями, идеальным сервисом, достаточно высоким уровнем безопасности. И там тоже есть что посмотреть.

Поющие фонтаны, небоскреб «Бурдж-Халифа», колесо обозрения. Можно съездить на Пальму (Палм-Джумейра — остров в форме дерева с шикарными отелями и ресторанами — прим. ред.), с парашютом прыгнуть. Арабские Эмираты — это настолько технологически развитая страна, что туда можно ездить каждые пару месяцев и каждый раз открывать что-то новое для себя. Наталия Ансталь Руководитель агентства Go Travel

Собеседница 360.ru посоветовала брать в отелях только завтраки тем, кто останавливается в крупных городах — Шардже, Дубае, Абу-Даби — так как там много ресторанов. А вот в регионах — например, Фуджейре или Рас-эль-Хайме — лучше брать трехразовое питание или хотя бы завтраки и ужины, потому что где-то поесть за территорией отеля проблематично. В идеале лучше брать all inclusive.

Средний ценник в простом отеле с включенным завтраком начинается от 70-80 тысяч рублей на человека, по горящему туру можно найти даже дешевле. В среднем на семью выйдет от 250 тысяч.

Мальдивы

Мальдивы — райская сказка для туристов: белоснежные пляжи, кристально чистая вода, лето круглый год. Можно поплавать с тигровыми акулами, заняться дайвингом. Вариант идеально подойдет тем, кто жаждет покоя, умиротворения, созерцания и единения с природой. Суперактивного отдыха там ждать не стоит, а еще поездка может ударить по кошельку.

Фото: РИА «Новости»

Прямые рейсы есть практически из всех российских аэропортов, можно полететь с пересадками. Виз при поездке на срок до 90 дней не требуется. Русских на островах уважают и ценят, даже постепенно начинают принимать карты «Мир». Однако лучше запастить наличными долларами или иностранными картами, если они есть. Если хотите сэкономить, то можно брать в отеле только завтраки.

Есть большая разница в цене между локальными и нелокальными островами. На локальных живут местные, там чаще всего дешевле. Нелокальные острова — это резорты, территории, которые полностью отданы под отели, и там, конечно, дороже. Стоит ориентироваться на 400-450 тысяч рублей на двоих взрослых с ребенком при условии проживания в четырехзвездочном отеле с завтраками и ужинами. Если выбираете резорт, то придется заплатить уже порядка 600-700 тысяч.

Куда поехать недалеко от Кубы?

Если все-таки не хочется сильно менять направление, то можно выбрать Доминиканскую Республику, Мексику или Бразилию. Но прямых рейсов в эти страны из Москвы нет, лететь придется долго. Доминикана понравится любителям пляжей с лазурной водой и белоснежным песком (курорт омывается и морем, и океаном), тропической природы, водных видов спорта и сервиса all inclusive. Добраться можно с пересадками через Турцию, Катар, Сербию. Общее время в полете займет от 13 до 20 часов.

Фото: Katja Kreder/http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com

Зимой отдых обойдется в сумму от 100 тысяч рублей с человека за неделю, включая перелет. Въехать на срок до 30 дней можно без визы. Загранпаспорт должен действовать не менее шести месяцев со дня окончания поездки. Необходимо заполнить электронный проездной документ.

Ценителям колониальной архитектуры, самобытной культуры, ярких фестивалей и дайвинга подойдет Мексика. С ноября по апрель там сухой сезон, дождей не предвидится. Пляжный отдых на хорошем уровне, местная кухня богатая, можно попробовать экзотические фрукты. Если надоест пассивный отдых, то можно полюбоваться, например, впечатляющими водопадами Агуа-Асуль и Басасеачи, древними Пирамидами Теотиуакана или сходить в Национальный музей антропологии в Мехико.

Фото: РИА «Новости»

Лететь в Мексику придется через ОАЭ, Турцию или Европу с одной, а и то и двумя пересадками — в общей сложности от 20 часов. Без визы туристы смогут въехать только при наличии действующей визы США, Канады, Японии, Великобритании или Шенгена. Цены за семью из трех человек с учетом перелета — в среднем от 500 тысяч рублей. Бразилия привлекает туристов не только карнавалами, с которыми традиционно ассоциируется, но и тропической природой, водопадами, джунглями и, конечно, лучшими в мире пляжами. Для россиян действует безвизовый режим на срок до 90 дней, но лететь придется довольно долго — от 16 до 30 часов. Прямого авиасообщения нет, можно добраться пересадками через Стамбул, Дубай, Каир. Семейный отдых на неделю обойдется в 300–600 тысяч рублей.