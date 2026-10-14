Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян рассказал, как выбрать охотничий тур в России

Стоимость охотничьего тура по России в среднем начинается примерно от 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров, пишет Авторадио .

Цена охотничьего тура зависит от программы поездки. В самом простом варианте охотник самостоятельно добирается до места со своим оружием, тогда как более дорогие туры могут включать проживание, питание, специальный транспорт и другие услуги. В отдельных случаях стоимость таких поездок достигает нескольких миллионов рублей. Для легальной охоты туристу необходимы действующий охотничий билет и разрешение на оружие.

Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян отметил, что популярность охоты идет на спад из-за экологической повестки, и люди чаще выбирают рыболовные туры. По его словам, агентство берет на себя все заботы: оформление лицензии на отстрел с указанием вида и количества животных, бронирование домика, трансфер и услуги егерей. Зарубежные выезды, например в Африку, стоят десятки тысяч долларов — лицензия на отстрел слона или буйвола обходится значительно дороже, чем на зайца.

Готовые охотничьи туры редко встречаются у компаний, работающих с массовым туристом; такие поездки обычно организуют небольшие специализированные фирмы.