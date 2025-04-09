«Обеспечим комфортный отдых». Абхазия переоткроется для российских туристов

Гид Тугуш: в Абхазии туристы не столкнутся с нехваткой воды и отключением света

Авиасообщение между Абхазией и Россией откроется 1 мая. По сравнению с прошлым годом количество купленных билетов выросло почти в четыре раза. Как заявил гид по Абхазии Руслан Тугуш в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой, страна готова к большому потоку туристов.

По его словам, в Абхазии каждый год активно ведется подготовка к новому туристическому сезону.

«Все органы переводят нас в усиленный режим, чтобы обеспечить комфортный отдых для наших гостей», — отметил собеседник 360.ru.

Тугуш добавил, что российские туристы не столкнутся с такими проблемами, как отключение света и отсутствием воды. В Абхазии достаточно воды, чтобы обеспечить ею гостей республики.

Гид также рассказал, как заказать такси в Абхазии и во сколько обойдется поездка. Например, если из аэропорта Сухума придется добираться до Нового Афона, то протяженность маршрута составит примерно 24 километра, а сама поездка займет полчаса.

«Ценник примерно будет до 1000 рублей. Не думаю, что будет больше, учитывая расстояние», — отметил Тугуш.

В республике нет таких сервисов, как «Яндекс.Такси» и Uber, но местные таксисты работают с мобильными приложениями, которые турист может установить у себя на телефоне или же напрямую обратиться к оператору.

«Приложение, например, „А-Такси“. В интернете можно будет еще поискать и другие приложения», — резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили о росте интереса российских туристов к Абхазии. На начало мая оформили уже в четыре раза больше заказов, чем в прошлом году.