OneTwoTrip: спрос на отдых в Абхазии и Катаре на майские праздники вырос среди россиян

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования отелей на майские праздники. Оказалось, что Абхазия стала в четыре раза популярнее среди россиян по сравнению с прошлым годом, сообщил сайт RT .

Эксперты сервиса отметили четырехкратный рост интереса и к Катару. Пляжные направления, такие как ОАЭ, Египет, Индия и Шри-Ланка, также стали намного востребованнее. В эти страны оформили вдвое больше путевок.

Представители OneTwoTrip подчеркнули интерес и к некоторым европейским странам: Греции (доля бронирований увеличилась на 80%), Венгрии (+60%), Испании (+27%), Австрии (+20%) и Италии (+10%).

Кроме того, в компании сообщили о росте числа российских путешественников в Армении (+65%), Вьетнаме (+43%), Сингапуре (+33%) и Китае (+21%).