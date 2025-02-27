Россиянам рассказали о стоимости недельного отдыха в Абхазии после запуска авиасообщения

Турэксперт Арутюнов: отдых в Абхазии с перелетом обойдется семье в 120 тыс. руб.

Отдых в Абхазии для российской семьи из двух взрослых и ребенка обойдется примерно в 120 тысяч рублей, но цифра может поменяться в зависимости от сезона. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, Абхазия давно показывает хороший результат по летнему сезону. Ближайшим летом туда также отправятся многие российские туристы.

«Туристы уже туда попадают через аэропорт Сочи, который, слава богу, работает. Все зависит от цены. Обслуживание бортов в Сухуме, возможно, будет дешевле, чем в загруженном аэропорту в Сочи. Тогда и цена билетов будет ниже», — сказал Арутюнов.

Турэксперт допустил, что дополнительные рейсы в Сочи, возможно, дадут такой же экономический эффект.

«Недельный отпуск для семьи из двух взрослых и ребенка может обойтись с перелетом около 120 тысяч рублей, в зависимости от сезона. Абхазию и выбирают, потому что она одна из самых доступных стран. Есть много частных отелей», — добавил он.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко ранее сообщил, что 1 мая 2025 года может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией, отмечал RT.

В начале февраля аэропорт Сухума принял первый за 30 лет рейс из Москвы.