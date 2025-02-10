Аэропорт в Сухуме принял первый борт после войны в Абхазии. Что это значит для туризма

Турагент Ахвердиева: в Абхазии есть и история, и культура, и условия для отдыха

Аэропорт Сухума принял первый за 30 лет рейс из Москвы и готовится открыть регулярное авиасообщение. Вырастет ли благодаря этому турпоток в Абхазию и какие достопримечательности можно увидеть в стране, рассказала 360.ru директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева.

Спрос на путевки в январе снижался на 20% по сравнению с прошлым годом. Турагент объяснила это политическим кризисом, случившимся в стране.

Однако сейчас обстановка стабилизировалась, и туристы активно бронируют места на лето и осень — правда, многие все-таки предпочитают дождаться результатов выборов. Сказалась и авария в Керченском проливе, из-за которой в Абхазию могут поехать люди, ранее выбиравшие Анапу.

«Абхазия — страна, в которой каждый найдет для себя что-то уникальное и интересное: для кого-то это прекрасное море, водопады, изумительная флора, для кого-то — памятники истории и архитектуры, других прельщает гастрономия, местная кухня», — рассказала Ахвердиева.

Особой популярностью, по ее словам, пользуются города: Гагра, Пицунда, Сухум и другие. Страна небольшая, ее всю можно проехать на машине за пять-шесть часов.

Недельный тур на майские праздники на двух взрослых собеседница 360.ru оценила в 70 тысяч рублей, на более поздние даты — в 60 тысяч.

Первый с 1993 года рейс состоялся 7 февраля. Выполнила его авиакомпания «ЮВТ Аэро». Открытие аэропорта для работы в регулярном режиме запланировано на май.