Несколько стран перестали пускать россиян по старому загранпаспорту

Россияне не могут посетить по старому паспорту без биометрии Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Об этом РИА «Новости» заявила юрист Галина Земскова.

Она объяснила, что запрет касается только туристов с небиометрическими паспортами.

Аналогичные правила действуют и во Франции, но пограничники делают исключения для детей до 15 лет и обладателей шенгенской визы, полученной до 1 июня 2025 года.

По словам Земсковой, Финляндия тоже планирует ввести запрет на небиометрические паспорта с лета 2026 года. Несмотря на это, в страну по старым паспортам смогут въехать несовершеннолетние и те, у кого есть вид на жительство в республике, выданный до 1 июня 2026 года.

До 31 декабря также будет действовать переходный период для обладателей финской визы.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова перечислила страны, где россияне могут отдохнуть без визы. В перечень вошли Турция, Абхазия, Грузия, Таиланд и Армения.