Турэксперт Кодякова рассказала, что отдохнуть в майские праздники без визы можно в Турции, Грузии и Абхазии

Генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила NEWS.ru , что россиянам не нужна виза для поездки в Грузию на майские праздники. Она перечислила несколько направлений для короткой поездки на четыре дня.

Первое место — Турция. Здесь действует безвизовый режим, и можно оставаться до 90 дней. В конце мая море уже теплое. Стоимость отдыха на двоих за неделю — от 100 тысяч рублей.

Второе — Абхазия. Эта страна привлекает тем, что для поездки не нужен загранпаспорт. Отдых в четырехзвездочном отеле в Пицунде на шесть ночей стоит от 70 тысяч рублей на двоих.

Третье — Грузия. Для въезда требуется только загранпаспорт. Из Москвы до Тбилиси можно долететь за 2,5 часа. В мае в Тбилиси уже 20 градусов тепла, но на море в Батуми купаться рановато. По словам Кодяковой, это идеальное место для гастрономического тура.

Также можно рассмотреть Таиланд. Безвизовый режим действует с 2024 года. Из Владивостока туры стоят от 161 тысячи рублей на двоих. Однако из Москвы лететь девять часов, и это может быть утомительно для короткой поездки, отметило «Авторадио».

Еще один вариант — Армения. Это страна СНГ, и въезд возможен по внутреннему паспорту. В мае в Ереване цветет все, цены низкие, а кухня впечатляет.