В России понемногу разворачивается горнолыжный сезон 2026/27. Ряд курортов стал принимать поклонников зимнего спорта уже в октябре и ноябре, тогда как другие намерены открыться в декабре. Об этом сообщил РБК .

В числе первых сезон стартовал на башкирском курорте «Абзаково» — 26 октября. На Эльбрусе покататься можно с 11 ноября, в Большом Вудъявре в Мурманской области — с 19 ноября, в кемеровском Шерегеше — с 21 ноября.

Также журналисты раскрыли даты открытия других горнолыжных курортов.

«Манжерок» на Алтае — с 25 ноября по 5 декабря;

«Горный воздух» на Сахалине — 5 декабря;

Чегет в Кабардино-Балкарии — 5–6 декабря;

Архыз в Карачаево-Черкесии — 6–13 декабря;

Гора Соболиная в Иркутской области — с 15 декабря;

Домбай в Карачаево-Черкесии — 15–25 декабря;

«Роза Хутор» в Сочи — 18 декабря;

«Красная Поляна» в Сочи — 18–25 декабря.

На открывшихся курортах дневной ски-пасс стоит минимум в 2200 рублей в Большом Вудъявре, 3420 рублей на Эльбрусе, 4700 рублей в Абзаково и 4800 рублей в Шерегеше.