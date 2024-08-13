Звуки взрыва напугали жителей Екатеринбурга

Звуки взрыва услышали в Екатеринбурге. По словам очевидцев из разных концов города видно сильный пожар, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, недалеко от улицы Металлургов был слышен громкий взрыв, после этого появились языки пламени. Зарево от пожара и дым можно увидеть за несколько километров.

К месту ЧП направились сотрудники МЧС. В данный момент официальной информации о произошедшем не поступало.

В первых числах августа из-за взрыва газа в Нижнем тагиле обрушились два подъезда многоэтажного дома. Жертвами ЧП стали 10 человек, травмы получили 25. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.