Зона поисков пропавшего в Ингушетии мальчика растянулась до Чечни

Поиски пропавшего в Ингушетии восьмилетнего мальчика, который 15 июня пытался спасти тонувшего друга, продолжаются. Волонтеры и представители экстренных служб прочесывают территорию вплоть до Чечни. Об этом начальник пресс-службы главы и правительства республики Мадина Чергизова сообщила 360.ru.

«Поиски проводятся, начиная с Ингушетии и заканчивая Чеченской Республикой. <…> Используется вся специализированная техника, огромное количество волонтеров со всех регионов Северного Кавказа», — сказала она.

Спасатели, представители правоохранительных органов и добровольцы, по словам Чергизовой, обеспечены всем необходимым, но пока поиски не дали результатов. Собеседница 360.ru добавила, что ситуация остается напряженной, ведь на четвертые сутки неясно, где может находиться ребенок.

Восьмилетний мальчик пропал на реке Сунже у села Яндаре в Назрановском районе. Он бросился на помощь одному из ребят, когда тот тонул.

«В этот момент, когда он бросился его спасать, мальчик побежал за помощью. Недалеко были люди, и они успели его вытащить. К сожалению, его унесло течением, и с того момента продолжают искать», — рассказала Чергизова.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что в поисково-спасательной операции участвуют около четырех тысяч человек. Они обследовали русло реки.