В Ингушетии почти 4 тысячи человек вышли искать ребенка

Калиматов: почти 4 тысячи человек подключились к поискам мальчика в Ингушетии

К поискам восьмилетнего мальчика, который пропал на реке Сунже в Ингушетии, подключились почти четыре тысячи человек. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в телеграм-канале .

Он лично приехал на место работ и провел выездное совещание с представителями МЧС, МВД, Росгвардии, правительства региона, органов местного самоуправления и оперативного штаба. К поискам присоединились сотрудники экстренных служб, представители власти и добровольцы из Ингушетии и соседних регионов.

Участники операции обследовали русло реки Сунжи на протяжении 24 километров. Особое внимание они уделили оценке гидрологической обстановки и наиболее вероятных направлений поиска.

«Мы обязаны использовать все имеющиеся возможности и сделать все, что в наших силах. Работа будет продолжена во взаимодействии со всеми службами и добровольцами», — подчеркнул Калиматов.

Глава Ингушетии поблагодарил всех, кто участвовал в поисках, за сплоченность, взаимовыручку и готовность помочь.

По данным следствия, два мальчика 2018 года рождения днем 15 июня купались в необорудованном месте на берегу Сунжи в сельском поселении Яндаре Назрановского района. Одного ребенка унесло течением, второй не пострадал.