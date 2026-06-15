Восьмилетний ребенок пропал на реке Сунжа в Ингушетии

В Ингушетии на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик, его ищут спасатели МЧС. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

«По предварительным данным, 15 июня 2026 года в дневное время двое малолетних детей 2018 года рождения, находясь на берегу реки Сунжа в сельском поселении Яндаре Назрановского района Республики Ингушетия, купались в необорудованном для этих целей месте», — уточнили в ведомстве.

Во время купания одного мальчика унесло течением. Жизни и здоровью второго ребенка ничего не угрожает.

Прибывшие следователи выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего. В СК подчеркнули, что на месте работают самые опытные следователи и следователи-криминалисты.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике, поисками занимаются восемь человек и две единицы техники.

Ранее в Алтайском крае три человека погибли, когда на озере перевернулась моторная лодка.