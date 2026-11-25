Журналист Сергей Заворотный потерял возможность разговаривать после взрыва в Чертанове. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Проблемы с речью возникли у 72-летнего репортера после тяжелой травмы и пребывания на ИВЛ после подрыва машины. Сейчас с Заворотным работает логопед, ему назначили курс восстановительных занятий.

Журналист реагирует на окружающих и понимает все, что ему говорят. Врачи наблюдают за ним в круглосуточном режиме.

Автомобиль, в котором находился Заворотный, взорвался 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Ему ампутировали руку, он впал в кому из-за потери крови. Очнулся репортер через четыре дня, его перевели их реанимации в обычную палату.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что журналисту стало намного лучше. По его словам, Заворотный проходит курс реабилитации и уже встает.