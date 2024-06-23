Журналист обвинил США в смертях детей после обстрела Севастополя

Журналист Хайфон обвинил США в смертях детей после обстрела Севастополя

США несут прямую ответственность за смерть детей в Крыму. Такое мнение в соцсети Х выразил американский журналист Дэнни Хайфон.

«Американское оружие убивает детей в Крыму. Американское оружие убивает детей в Газе. Лицо американского империализма сейчас — это убитые дети и младенцы», — написал Хайфон.

Днем 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда перехватили системы ПВО. Но одна ракета сбилась с курса и взорвалась над городом. Суббоеприпасы упали в курортную зону.

Согласно последним данным, за медпомощью после случившегося обратились свыше 140 человек, 82 из них госпитализировали.

В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по городу американскими ракетами ATACMS.