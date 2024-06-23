Журналист обвинил США в смертях детей после обстрела Севастополя

США несут прямую ответственность за смерть детей в Крыму. Такое мнение в соцсети Х выразил американский журналист Дэнни Хайфон.
«Американское оружие убивает детей в Крыму. Американское оружие убивает детей в Газе. Лицо американского империализма сейчас — это убитые дети и младенцы», — написал Хайфон.
Днем 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда перехватили системы ПВО. Но одна ракета сбилась с курса и взорвалась над городом. Суббоеприпасы упали в курортную зону.