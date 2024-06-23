Стихийный мемориал в память о погибших при атаке ВСУ появился в Севастополе

В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по городу американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Жители города приносят цветы к фонтану в Комсомольском парке имени Марии Байды», — отметили власти.

ВСУ днем 23 июня выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS американского производства с кассетными боеприпасами. Дежурные средства ПВО сбили четыре из них. Пятая отклонилась от курса и взорвалась в небе. Ее осколки упали в курортном районе города, на побережье.

По последним данным Минздрава, пострадали свыше 140 человек, в больницах находятся более 80 получивших ранения. Среди них — 27 детей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил данные по погибшим: на вечер воскресенья, известно о четырех жертвах украинской агрессии.

СК после обстрела города возбудил уголовное дело о теракте. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал участникам атаки на город сгореть заживо.