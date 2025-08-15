Жительница Сызрани рассказала о сильном пожаре близ НПЗ после атаки дронов

Очень сильный пожар начался в районе нефтеперерабатывающего завода в Сызрани после атаки ВСУ. Об этом заявила местная жительница в беседе с 360.ru.

«Видела с балкона, что что-то очень сильно горит в районе НПЗ», — сказала она.

Ранее Telegram-канале Shot сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками Самарскую область. После серии взрывов огонь и дым появились в районе местного предприятия. По предварительным данным, туда упали фрагменты сбитых дронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили более 50 украинских БПЛА. Дроны ликвидировали над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской, Саратовской областями, а также над Азовским морем и Республикой Калмыкией.