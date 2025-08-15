Жители Сызрани сообщили о пожаре в районе местного НПЗ после атаки БПЛА

ВСУ ударили беспилотниками по Самарской области. Жители Сызрани рассказали о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода после атаки, сообщил Telegram-канале Shot .

«После серии взрывов огонь и дым они увидели в районе местного предприятия, предварительно, там упали обломки сбитых БПЛА», — поделились очевидцы.

Местные жители рассказали, что проснулись в начале пятого утра от громких звуков взрывов.

Официальной информации о последствиях атаки украинских дронов пока нет. До этого Shot сообщал со ссылкой на жителей Сызрани, что силы противовоздушной обороны активно работали в небе над городом. Российские военные уничтожили несколько беспилотников ВСУ.

Ранее в Курске погибла женщина при атаке украинского беспилотника. Вражеский аппарат ударил по многоэтажке.