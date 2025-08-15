Более 50 украинских дронов сбили над регионами России за ночь

В течение прошлой ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 13 БПЛА сбили над территорией Курской области, 11 — над Ростовской, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской, по четыре — над Брянской и Воронежской.

Еще по одному беспилотнику уничтожили в небе над Азовским морем, Республикой Калмыкией и Саратовской областью.

Ранее украинский дрон атаковал жилой дом в Железнодорожном районе Курска. Погиб один человек и как минимум 10 получили ранения, сообщил ио главы региона Александр Хинштейн.

Взрывная волна повредила остекление в других домах и школе. По словам губернатора, специальная комиссия зафиксирует повреждения, жильцы получат компенсацию.