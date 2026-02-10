Жительница Наро-Фоминска заступилась за дочь, которую обвинили в попытке отравить ее

Жительница Наро-Фоминска, случайно глотнувшая чая с ртутью, заявила, что ее дочь ни в чем не виновата, и попросила прекратить терроризировать ее семью. Об этом она рассказала в комментарии 360.ru.

«Сейчас дети очень агрессивные, и я просто, если честно, переживаю за ребенка своего, который ходит в школу. Непонятно, какая волна там будет», — призналась женщина.

Она рассказала, что сама встряхнула градусник и не заметила, как капля ртути попала в чай. Почувствовав неладное, женщина выплюнула жидкость и промыла желудок.

Благодаря этому удалось избежать тяжелых последствий. Сейчас она находится дома.

Когда информация о происшествии просочилась в СМИ, женщина всерьез забеспокоилась. По ее словам, позвонили едва ли не все родственники, каждому пришлось в отдельности объяснять, что написанное — неправда, что она не в коме и что с ней все в порядке.

«И в каком формате вылили в СМИ? Что дочь пыталась меня убить! Для ребенка это было, конечно, потрясением. Учитывая, что у меня замечательные отношения с детьми и у нас мыслей таких не может возникнуть по отношению друг к другу», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал, что делать, если разбился ртутный градусник.