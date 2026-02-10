Спасатель Щетинин призвал обращаться по номеру 112, если разбился ртутный градусник
Спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал RT, как правильно поступить, если разбился ртутный градусник.
По словам эксперта, первым делом нужно вызвать специалистов по номеру 112 и начать проветривать помещение. В качестве временной меры можно собрать видимые шарики ртути. Для этого стоит использовать свернутый кусочек бумаги, а затем поместить ртуть в небольшую емкость, например стеклянную.
«Ни в коем случае не выкидывать в мусорное ведро. Обратиться в 112, и они скажут, куда сдать это», — подчеркнул Щетинин.
Спасатель отметил, что для сбора ртути не рекомендуется использовать пылесос, так как это приведет к загрязнению прибора.