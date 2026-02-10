Спасатель Щетинин призвал обращаться по номеру 112, если разбился ртутный градусник

По словам эксперта, первым делом нужно вызвать специалистов по номеру 112 и начать проветривать помещение. В качестве временной меры можно собрать видимые шарики ртути. Для этого стоит использовать свернутый кусочек бумаги, а затем поместить ртуть в небольшую емкость, например стеклянную.

«Ни в коем случае не выкидывать в мусорное ведро. Обратиться в 112, и они скажут, куда сдать это», — подчеркнул Щетинин.

Спасатель отметил, что для сбора ртути не рекомендуется использовать пылесос, так как это приведет к загрязнению прибора.