Жительница Дагестана пырнула дочь ножом в живот за уход от мужа

Mash Gor: в Дагестане мать ударила дочь ножом в живот за уход от мужа

В Дагестане местная жительница ударил ножом дочь за решение уйти от мужа. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor .

ЧП произошло в Кизилюртовском районе. По словам источника канала, женщина и ранее ругала наследницу за попытки съехать от супруга. Когда дочь все-таки вернулась в дом родителей с вещами, мама схватилась за нож и полоснула ее по животу.

Рана оказалась неглубокой, девушка сильно не пострадала. Матери дали год условного срока после прощения дочери в суде.

Ранее другая жительница Дагестана убила мать и сбежала из дома после запрета выйти замуж. Убийца состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ее задержали в селе Новые Викри.

До этого в Сочи 17-летний парень убил ножом мать, ранил младшего брата и покончил с собой. Что стало причиной кровавой драмы, неизвестно, расследованием дела занимается Следственный комитет.