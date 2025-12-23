Подросток из Сочи убил мать, попытался зарезать брата и покончил с собой

В Сочи 17-летний подросток зарезал мать и попытался убить младшего брата, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.

Младший брат гулял во дворе, когда старший позвал его и несколько раз ударил ножом в живот. Раненый сумел выбежать из квартиры и позвать на помощь. Прибывшие сотрудники полиции нашли тело его старшего брата. Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Что стало причиной кровавой драмы, пока неизвестно.

Ранее в Дагестане девушка зарубила мать и сбежала из дома. Предположительно, женщина запретила дочери выходить замуж. При этом, согласно местным источникам, девушка стояла на учете в психоневрологическом диспансере.